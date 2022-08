Les prix à la production industrielle en hausse de 1,1% dans la zone euro

Rome, 4 août, AZERTAC

En juin 2022, par rapport à mai 2022, les prix à la production industrielle ont augmenté de 1,1% dans la zone euro et de 1,3% dans l’UE, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne.

En mai 2022, les prix avaient augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,7% dans l’UE. En juin 2022, par rapport à juin 2021, les prix à la production industrielle ont augmenté de 35,8% dans la zone euro et de 36,1% dans l’UE.

En juin 2022, par rapport à mai 2022, les prix à la production industrielle dans la zone euro ont augmenté de 2,7% dans le secteur de l’énergie, de 0,7% pour les biens de consommation durables et non durables et de 0,4% pour les biens intermédiaires et les biens d’investissement.

Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de 0,4%.

Dans l’UE, les prix à la production industrielle ont augmenté de 3,2% dans le secteur de l’énergie, de 0,8% pour les biens de consommation durables, de 0,7% pour les biens de consommation non durables, de 0,4% pour les biens intermédiaires et de 0,3% pour les biens d’investissement.

Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de 0,5%. Les hausses mensuelles les plus fortes dans les prix à la production industrielle ont été enregistrées en Irlande (+13,2%), en Lituanie (+5,2%), ainsi qu’en Lettonie et en Finlande (+4,0% chacune). Des baisses ont été enregistrées en Grèce (-3,2%) et au Luxembourg (-2,2%).

En juin 2022, par rapport à juin 2021, les prix à la production industrielle dans la zone euro ont augmenté de 92,8% dans le secteur de l’énergie, de 23,8% pour les biens intermédiaires, de 12,5% pour les biens de consommation non durables, de 9,5% pour les biens de consommation durables et de 7,6% pour les biens d’investissement.

Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de 15,6%.

Dans l’UE, les prix à la production industrielle ont augmenté de 92,0% dans le secteur de l’énergie, de 24,1% pour les biens intermédiaires, de 13,4% pour les biens de consommation non durables, de 10,0% pour les biens de consommation durables et de 7,8% pour les biens d’investissement.

Les prix dans l’ensemble de l’industrie, à l’exclusion du secteur de l’énergie, ont augmenté de 16,2%.

Les prix à la production industrielle ont augmenté dans tous les États membres, avec hausses annuelles les plus marquées en Roumanie (+61,2%), au Danemark (+55,5%) et en Lituanie (+52,5%).