La cité antique de Pergame en Turquie

Bakou, 4 août, AZERTAC

Le paysage culturel à multiples strates de Pergame comprend des strates des périodes hellénistique, romaine, byzantine et ottomane.

L’ouest de la Turquie, et spécialement les régions proches des côtes égéennes, sont très riches du point de vue archéologique. Le paysage culturel à multiples strates de Pergame, fait partie de ces régions. Le site situé à près de 100 km d’Izmir, a abrité plusieurs cultures à différentes périodes. C’est un paysage historique et culturel important qui montre les différentes étapes de l’évolution de l’Homme.

Étant un des centres majestueux de culture et d’art de multiples civilisations, Pergame a été inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le paysage culturel à multiples strates de Pergame comprend des strates des périodes hellénistique, romaine, byzantine et ottomane. Le fait que toutes ces différentes cultures se soient installées ici les unes après les autres, a donné à Pergame une structure urbaine exceptionnelle et une architecture monumentale.

Le site comprend 9 entités dont la citadelle, le sanctuaire de Cybèle, le mont Ilyas, le mont Yigma, Ikili, le mont Tavsan, le mont X, le mont A et les tumulus Maltepe.

La cité qui était appelée Pergamon dans les textes antiques, a été la capitale des Attalides, devenant ainsi un centre culturel, scientifique et politique. De nombreux édifices, dont un temple, un palais, un théâtre ainsi qu’une grande bibliothèque, ont été érigés.

Lors du règne des Romains en 133 avant J.-C., le sanctuaire d’Asclépios qui était reconnu comme un centre important de santé de l’époque, a été fondé.

La cité a commencé à perdre son importance lors de la période byzantine. Le changement des routes commerciales, a transformé Pergame en une simple commune de grandeur moyenne.

La cité antique est entrée sous le règne de l’Empire ottoman au début du 14e siècle. A cette période, elle s’est agrandie et a vécu un nouveau changement culturel. Des hammams, ponts, khans, bazars et marchés reflétant la culture ottomane y ont été construits.

Les premières fouilles archéologiques ont commencé dans les années 1870. Actuellement, une grande partie de la cité antique a été mis au jour. Une partie des découvertes des fouilles sont exposées au musée de Pergame, premier musée archéologique de Turquie.

L’acropole de Pergame où ont vécu la famille royale, les dirigeants et commandants, possède des caractéristiques architecturales extraordinaires. Actuellement, il ne reste malheureusement que les fondements du temple d’Athènes, la plus importante structure de l’acropole. Le temple original se trouve dans le musée Pergamon de Berlin, en Allemagne. De même, l’autel de Zeus, un autre édifice important, est exposé à Berlin.

Les temples Agora et Dionysos ainsi que la bibliothèque où se trouvaient à l’époque 200.000 livres, font partie des structures importantes. Les livres auraient été offerts par le commandant romain Marcus Antonius à la reine Cléopâtre en tant que cadeau de mariage.

Pour les civilisations antiques grecque et romaine, les théâtres étaient les lieux les plus importants après les temples. Le théâtre de Pergame a été construit sur une pente rêche. C’est le théâtre le plus abrupte du monde… Il peut accueillir près de 10.000 spectateurs.

Dans la ville basse se trouvent une agora, une école de sculpture, des maisons et le temple de Sérapis. Converti en église à l’époque romaine, le temple de Sérapis est la seule église connue parmi les 7 églises relatées dans la Bible.

Parmi les structures importantes, nous pouvons encore citer le temple de Déméter et le gymnasium.

Dans cette cité antique développée, se trouve également un centre médical. L’Asclépiéion construit au nom d’Asclépios, le dieu de la santé et de la médecine, est également le premier hôpital psychiatrique du monde. Des recherches en médecine y ont été effectuées et diverses méthodes de traitement, pratiquées.

Nous conseillons à nos auditeurs/lecteurs qui auront l’occasion de visiter Pergame, une cité antique importante de l’Anatolie, de profiter des thermes médicinaux et de goûter au fromage « Tulum » ainsi qu’au dessert « Lokma ».

Source : Turquie News