Le président azerbaïdjanais reçoit les lettres de créances du nouvel ambassadeur d’Autriche en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 5 août, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 5 août les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Autriche en Azerbaïdjan, Thomas Schuller-Gotzburg.

L’ambassadeur Thomas Schuller-Gotzburg a présenté ses lettres de créance au président de la République.

Le Ilham Aliyev s’est entretenu avec l’ambassadeur.

Le chef de l'Etat a dit que les relations bilatérales entre les deux pays se développaient très bien, évoquant avec plaisir sa visite en Autriche et les rencontres qu’il y avait eues. Abordant la coopération économique, le président Ilham Aliyev a noté que les entreprises autrichiennes opéraient avec succès en Azerbaïdjan depuis de nombreuses années. Le chef de notre Etat a déclaré que de nombreuses entreprises européennes manifestaient un grand intérêt pour les travaux de restauration et de reconstruction menés dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation, et a dit espérer que les entreprises autrichiennes aussi participeront activement à la construction, aux infrastructures et à d'autres domaines dans ces territoires. Quant à la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, le président Ilham Aliyev a noté avec satisfaction que l'Autriche la soutenait toujours. Le chef de l'Etat a souligné l'importance de la visite de Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans l'élargissement des relations de son pays avec l'Union européenne, et a évoqué l'importance du protocole d'accord sur le partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, signé en marge de ce déplacement. Dans le même temps, le chef de l'Etat a mentionné les domaines du transport, du commerce, des hautes technologies, du tourisme, de l'agriculture et de la construction dans la coopération Azerbaïdjan-Union européenne.

Exprimant sa satisfaction d’être nommé ambassadeur en Azerbaïdjan, Thomas Schuller-Götzburg a souligné que cette année marquait le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Abordant l'importance de développer encore davantage les relations bilatérales, l'ambassadeur a déclaré qu'il n'épargnerait pas ses efforts en la matière. Thomas Schuller-Götzburg a souligné que les grands axes de la coopération bilatérale évoqués par le chef de l'Etat étaient très importants pour les deux pays. Dans le même temps, l'ambassadeur a déclaré que l'Autriche continuerait à soutenir les relations bilatérales dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne. Il a souligné que l’Azerbaïdjan était un exemple de tolérance et a spécifiquement noté la contribution de ce pays aux événements internationaux dans ce domaine.