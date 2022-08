Le président Ilham Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Slovaquie en Azerbaïdjan  VIDEO

Bakou, 5 août, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 5 août les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République slovaque en Azerbaïdjan, Milan Lajcak.

L’ambassadeur Milan Lajcak a remis ses lettres de créance au chef de l’Etat.

Le Ilham Aliyev s’est entretenu avec l’ambassadeur.

Le président Ilham Aliyev a évoqué le développement réussi des relations entre l'Azerbaïdjan et la Slovaquie et a souligné la contribution des visites mutuelles à l'expansion de la coopération des deux pays.

Le chef de l'Etat a noté la nécessité de définir de nouveaux domaines de coopération, il a dit espérer que les questions discutées précédemment seraient mises en œuvre. Abordant les relations économiques, le président Ilham Aliyev a déclaré qu'il existait un bon potentiel pour approfondir la coopération et le commerce mutuel dans le domaine concerné, ainsi que pour développer les activités des entreprises azerbaïdjanaises et slovaques dans les deux pays. Dans le même temps, le chef de l'Etat a évoqué l'intérêt des entreprises slovaques à participer aux travaux de restauration et de reconstruction menés dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation.

Le président Ilham Aliyev a également souligné le soutien de la Slovaquie au partenariat Azerbaïdjan-UE.

Notant que les relations politiques entre les deux pays étaient assez actives, l'ambassadeur Milan Lajcak a déclaré que les relations économiques se développaient et qu'il n'épargnerait aucun effort pour renforcer encore davantage ces liens.