Recep Tayyip Erdogan se rend en Russie à l’invitation de Vladimir Poutine

Istanbul, 5 août, AZERTAC

Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan est parti à Sotchi, en Russie, sur l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine.

L'avion transportant Erdogan a décollé vendredi d'Istanbul, au terme d'une cérémonie officielle organisée pour le départ du Président.

Les ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, de la Défense nationale, Hulusi Akar, de l'Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, du Trésor et des Finances, Nureddin Nebati, du Commerce, Mehmet Mus, de l'Agriculture et des Forêts, Vahit Kirisci, le Chef des Services de renseignement (MIT), Hakan Fidan, le Chef de la Communication de la Présidence, Fahrettin Altun, le porte-parole de la Présidence, Ibrahim Kalin et le Chef de l'Industrie de la Défense, Ismail Demir, accompagnent Erdogan durant sa visite.

Il est prévu que durant cette visite d'un jour, Erdogan et Poutine discutent des relations turco-russes ainsi que des questions mondiales et régionales. (Anadolu)