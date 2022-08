L’ICESCO et la Fondation spatiale américaine examinent le lancement d’exercices de formation pour les étudiants des universités du monde islamique

Bakou, 5 août, AZERTAC

La Fédération des Universités du Monde Islamique (FUMI), affiliée à l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et la Fondation spatiale américaine ont tenu une rencontre, ce mercredi à distance, pour examiner les mécanismes de leur coopération en matière de sciences spatiales.

Cette rencontre a eu lieu entre Dr Omar Halli, Conseiller du Directeur général de l’ICESCO pour la FUMI, et Mme Shelli Brunswick, responsable des opérations à la Fondation, en présence de Dr Muhammad Sharif, Consultant au Secteur des Sciences et de la Technologies à l’ICESCO.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont examiné la possibilité d’organiser un grand forum international sur les femmes et l’espace, ainsi que la nécessité d’établir une vision globale à même d’assurer la communication entre les universités affiliées à la FUMI, dans le but d’assurer un partenariat réussi et fructueux à long terme avec la Fondation spatiale américaine. (ICESCO)