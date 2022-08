Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a reçu le 5 août un coup de téléphone du secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Au cours de la conversation téléphonique, le secrétaire d'État américain a exprimé sa préoccupation face aux tensions survenues dans la région.

Notant que l'entière responsabilité des tensions incombait à Erevan, le président Ilham Aliyev a souligné que la provocation militaire avait été commise par des groupes armés arméniens illégaux présents sur le territoire de l'Azerbaïdjan, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement stationné, et qu'à la suite de laquelle un soldat azerbaïdjanais avait été tué. Le président Ilham Aliyev a souligné que la partie azerbaïdjanaise avait effectué les contre-mesures nécessaires pour empêcher cette provocation militaire. Le chef de l'Etat a déclaré que la partie azerbaïdjanaise, conformément aux dispositions de la Déclaration trilatérale du 10 novembre 2020, a soulevé à plusieurs reprises la question du retrait des forces armées arméniennes et des groupes militaires arméniens illégaux des territoires du pays. « Mais cet engagement n'est pas accompli par l'Arménie qui avance divers prétextes et déclarations contradictoires », a souligné le président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a fait savoir que la construction d'une route alternative au corridor de Latchine par l'Azerbaïdjan était sur le point d'être achevée, et a souligné qu'une fois cette route prête, un contingent russe de maintien de la paix y sera déployé conformément aux dispositions de la Déclaration.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont échangé sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt mutuel.