Le président de la République reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice du Panama VIDEO

Bakou, 6 août, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 6 août les lettres de créance du nouvel ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Panama, Mariela del Carmen Sagel Rosas.

L’ambassadrice Mariela del Carmen Sagel Rosas a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Le président de la République s’est entretenu avec l’ambassadrice.

Le président Ilham Aliyev a déclaré qu'une bonne coopération s’effectuait entre les deux pays au sein des organisations internationales, en particulier au sein du Mouvement des non-alignés, et a exprimé sa gratitude pour la prolongation de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement, ainsi que pour le soutien du Panama aux initiatives avancées par l’Azerbaïdjan concernant le COVID-19. Déclarant que l'Azerbaïdjan, en tant que président de l’organisation, faisait des efforts pour le développement institutionnel du Mouvement des non-alignés, le chef de l’Etat a souligné que deux événements importants à cet égard, la conférence de Bakou du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés et le Sommet de la jeunesse du Mouvement des non-alignés, s’étaient déroulés avec beaucoup de succès, et a ajouté que cela donnait une nouvelle dynamique aux activités du Mouvement et, à cet égard, évoqué le rôle de soutien des États membres de l'organisation. Le président Ilham Aliyev a qualifié de manifestation du grand soutien et du respect vis-à-vis de l’Azerbaïdjan l'adoption d'une décision unanime par les États membres sur la prolongation de la présidence azerbaïdjanaise de l'organisation.

Abordant les relations bilatérales, le chef de l'Etat a affirmé la nécessité d'identifier les opportunités de coopération dans le domaine économique et d'éliminer le manque d'information entre les milieux d'affaires, et s’est dit convaincu que la nouvelle ambassadrice contribuerait à l'expansion des relations entre les deux pays.

Exprimant sa gratitude pour les paroles agréables, Mme Mariela del Carmen Sagel Rosas a noté que malgré la petite taille du Panama, il avait de grandes opportunités économiques et commerciales. Mme Mariela del Carmen Sagel Rosas a mis en valeur la possibilité de bénéficier des opportunités de son pays en tant que plaque tournante internationale à cet égard. Dans le même temps, l'ambassadrice a dit espérer que les relations entre les deux pays s’étendraient dans le commerce, la culture et plusieurs autres domaines.