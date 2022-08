Le président Ilham Aliyev reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Rwanda en Azerbaïdjan VIDEO

Bakou, 6 août, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu, samedi 6 août, les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République rwandaise, Fidelis Ntampaka Mironko.

L’ambassadeur Fidelis Ntampaka Mironko a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Le président de la République s’est entretenu avec l’ambassadeur.

Le président Ilham Aliyev a souligné la nécessité de nouer des relations plus étroites entre les pays tant au niveau bilatéral qu’au sein des organisations internationales et a évoqué la coopération de l'Azerbaïdjan et du Rwanda au sein de l'ONU et du Mouvement des non-alignés. Le chef de l’Etat a exprimé sa gratitude pour le soutien du Rwanda à la prolongation de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés et ainsi qu’aux initiatives avancées par l’Azerbaïdjan, en tant que président, en particulier ses efforts dans la lutte contre le COVID-19. Le président Ilham Aliyev a déclaré que l'objectif principal des efforts de l'Azerbaïdjan en ce sens était la distribution équitable des vaccins et la lutte contre le nationalisme vaccinal. Quant aux relations bilatérales, le chef de l'Etat a noté la nécessité d'identifier de nouveaux domaines pour la coopération et a souligné l'importance d'organiser des visites mutuelles des délégations et des groupes d'affaires à cet égard.

L'ambassadeur Fidelis Ntampaka Mironko a transmis les salutations du président de la République rwandaaise Paul Kagame au chef de l’Etat, et a évoqué sa visite en Azerbaïdjan.

Le chef de l'Etat a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue rwandais et a demandé de lui transmettre les siennes.

L'ambassadeur a exprimé sa confiance que des contacts actifs seront établis avec les structures compétentes de l'Azerbaïdjan afin d'élargir les relations entre nos pays.