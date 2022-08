Les positions de l’armée azerbaïdjanaise soumises à des tirs

Bakou, 8 août, AZERTAC

Des unités militaires arméniennes ont tiré à 10 reprises sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise au cours des dernières 24 heures.

Les positions de l’armée azerbaïdjanaise situées dans les régions de Kelbédjer et de Latchine ont subi, à six reprises, des tirs depuis les positions de l’armée arménienne situées en direction des régions de Bassarketcher, Garakilsé et de Gorus, indique dans un communiqué le ministère de la Défense.

Dans le même temps, des groupes armés arméniens illégaux présents sur le territoire azerbaïdjanais, où sont temporairement stationnés les forces russes de maintien de la paix, ont tiré à quatre reprises sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise situées en direction des régions de Kelbédjer, Goranboy et de Fuzouli.

Les unités militaires azerbaïdjanaises ont pris des mesures de rétorsion adéquates.