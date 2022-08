Etats-Unis : un projet de loi démocrate sur la politique fiscale et les soins de santé adopté par le Sénat

Bakou, 8 août, AZERTAC

Le Sénat américain a approuvé dimanche le projet de loi démocrate sur la politique fiscale, les soins de santé et le changement climatique, allégé par rapport à ce que le président Joe Biden et de nombreux démocrates avaient envisagé l'an dernier.

Cette loi dite de réduction de l'inflation a été approuvée par la chambre haute par un vote de 51 contre 50 selon la ligne des partis.

Le projet de loi prévoit un investissement d'environ 400 milliards de dollars dans la lutte contre le changement climatique, des mesures visant à rendre les médicaments sur ordonnance plus abordables et un impôt minimum de 15% sur la plupart des sociétés dont les profits dépassent un milliard de dollars par an. (Xinhua)