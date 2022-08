Le président de la 75e session de l’Assemblée générale de l’ONU devient membre du Centre international Nizami Gandjavi

Bakou, 9 août, AZERTAC

Volkan Bozkir, président de la 75e session de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, est devenu membre du Centre international Nizami Gandjavi.

Au cours de ses 39 ans de carrière, Volkan Bozkir a occupé différents postes, notamment ceux de vice-consul du consulat général à Stuttgart (Allemagne), premier secrétaire de l’ambassade à Bagdad, conseiller de la Représentation permanente auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques, consul général à New York, ambassadeur à Bucarest et représentant permanent de la Türkiye auprès de l’Union européenne. Il a également exercé les fonctions de conseiller en matière de politique étrangère auprès du Premier Ministre Turgut Özal, de chef de cabinet et de conseiller principal en matière de politique étrangère auprès du président Turgut Özal et du président Süleyman Demirel, de vice-Secrétaire général pour les affaires européennes, de sous-secrétaire adjoint chargé des affaires européennes au ministère des affaires étrangères et de secrétaire général pour les affaires européennes.

Volkan Bozkir a été élu au Parlement pour la première fois en 2011, puis réélu à trois reprises. Depuis qu’il a accédé à la fonction de député il y a neuf ans, il a présidé la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée et le groupe de travail interparlementaire pour l’amitié entre la Türkiye et les États-Unis d’Amérique et a co-présidé la Conférence pour la coopération entre la Turquie et la Russie. En août 2014, il a été nommé ministre des affaires européennes et négociateur en chef, poste qu’il a occupé jusqu’en juin 2016. En juillet 2018, il a été élu président de la Commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de Türkiye pour la quatrième fois. Il préside également le groupe interparlementaire pour l’amitié entre la Türkiye et l’Australie.