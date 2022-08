Le président azerbaïdjanais reçoit le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger

Bakou, 10 août, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 10 août le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger de la République algérienne démocratique et populaire, Ramtane Lamamra.

Ramtane Lamamra a transmis les salutations et les vœux du président algérien Abdelmadjid Tebboune au chef de l’Etat. Le ministre a déclaré que le président algérien suit avec grand intérêt les processus de développement en Azerbaïdjan et la présidence réussie du Mouvement des non-alignés assumée par le président Ilham Aliyev.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations et les vœux de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune et demandé au ministre de lui transmettre ses salutations.

Le chef de notre Etat a hautement apprécié le soutien apporté par l'Algérie aux initiatives présentées par l'Azerbaïdjan au sein du Mouvement des non-alignés, ainsi qu'à la décision relative à la prolongation de la présidence azerbaïdjanaise de l'organisation. Le président Ilham Aliyev a souligné la coopération fructueuse entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie au format OPEP+. Notant qu'il existe de nombreux domaines pour une coopération plus efficace et plus active à l'avenir, le président Ilham Aliyev a mis en valeur la nécessité d'étendre les relations dans les domaines de l’économie, du commerce, des affaires et de l’énergie.

Le président Ilham Aliyev s'est dit convaincu que la visite de Ramtane Lamamra en Azerbaïdjan contribuerait au développement des relations bilatérales.

Le ministre algérien a déclaré qu'il était satisfait de la visite en Azerbaïdjan, un beau pays frère, et il a remercié pour l'hospitalité manifestée. Se déclaraant confiant que les relations entre les deux pays s’élargiraient, Ramtane Lamamra a souligné le soutien mutuel des deux Etats, a évoqué avec satisfaction l'existence d'une confiance mutuelle entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie, et a déclaré que cela pouvait donner des résultats très efficaces pour le renforcement de la coopération dans de nombreux domaines.