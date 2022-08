Les coups de soleil dans les yeux en été peuvent entraîner une perte de vision

Bakou, 11 août, AZERTAC

Les rayons du soleil sont une source unique de vitamines pour le corps, mais une longue exposition de lumière solaire peut causer des dommages permanents à la peau et aux yeux, a déclaré la Secrétaire de l'unité de rétine médicale de l'Association turque d'ophtalmologie, Prof. Dr. Nurten Unlu, selon l’agence de presse turque Anadolu.

Nurten Unlu a affirmé que les coups de soleil peuvent être aperçu dans la rétine chez les enfants et les jeunes pendant les mois d'été, ce qui peut entraîner plus tard à une perte de la vue.

« Des brûlures liées au rayon solaire peuvent être vus dans la rétine, ce que nous appelons 'rétinopathie solaire'. Vu particulièrement chez les enfants et les jeunes parce qu'ils passent plus de temps à l'extérieur de la maison, dans les parcs et au bord de la mer pendant les mois d'été. À cause de cette maladie, des cataractes peuvent survenir aux yeux ou une perte de vision est possible à un stade plus avancé. Il est très important de sensibiliser notre population à ce sujet », a-t-elle dit.

Notant qu'il n'existe aucun traitement établi pour la rétinopathie solaire, la spécialiste a souligné l'importance de protéger les yeux du soleil et de sensibiliser le public au danger.

« Le danger de regarder le soleil et d'autres sources de lumière vive doit être accentué. La forme d'avertissement la plus sûre est d'enseigner aux écoliers de ne regarder le soleil d'aucune façon, même s'il y a des filtres ou des dispositifs similaires. Il est nécessaire d'utiliser des lunettes polarisées pour éviter les éclipses solaires. Cependant, l'utilisation d'un film radiographique peut également créer un faux sentiment de sécurité, prolongeant le visionnement et causant des dommages à la rétine », a-t-elle averti en indiquant que des campagnes devraient être réalisé.

- La guérison de l'œil commence qu’après 6 mois

L'ophtalmologue a expliqué que les rayons du soleil endommagent les yeux, et qu'ils étaient possibles d'observer des symptômes tels que larmoiement, brûlure et plissement des yeux. Les plaintes du patient se développent généralement 1 à 4 heures après l'exposition au soleil, causant une réduction de la vision, une perception biaisée d'objets, sous-estimation des choses, obscurité autour du centre et de la vision centrale. Elle a affirmé qu'il peut y avoir des plaintes telles que la perception d'objets de couleurs différentes des leurs, une sensibilité à la lumière, des maux de tête ou des douleurs oculaires.

« Bien que les visions puissent initialement varier d'une vision complète à un simple flou, les taux de vision moyens se situent entre 30 et 50 %. L'acuité visuelle et les symptômes s'améliorent en 6 mois, et la vision s'améliore de 70 % à 100 %. Toutefois, la vision d'objets et les zones sombres du champ visuel appelées scotomes peuvent être permanentes », a-t-elle assuré.

- Les lunettes de soleil doivent avoir une structure spéciale

« Les lunettes de soleil doivent avoir une structure qui coupe et bloque les longueurs d'onde nocives. Cette protection est d'autant plus importante, surtout lorsque le soleil est perpendiculaire à nos yeux. Les rayons du soleil étant en position plus élevée en été, les yeux sont partiellement protégés lorsqu'ils viennent au-dessus de nos têtes, mais en été, elles sont blanches et brillantes. Comme la lumière du soleil réfléchie par les surfaces est plus importante, elle cause plus de dommages à nos yeux en provoquant une sensibilité et un strabisme. Il ne faut pas oublier que lors de l'utilisation de lunettes de soleil sans ordonnance sans protection UV, plus de rayons UV pénétreront dans l'œil et causeront des dommages au lieu d'être bénéfiques, car les pupilles seront agrandies. De plus, les enfants et les patients qui ont subi une intervention chirurgicale de la cataracte sont plus affectés par les rayons UV », a conclu le Dr. Nurten Unlu.