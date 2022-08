Le volcan de boue de Lökbatan entre en éruption

Bakou, 11 août, AZERTAC

Le volcan de boue de Lökbatan est entré en éruption jeudi 11 août, a fait savoir l’Institut de géologie et de géophysique.

Situé près du bourg de Lökbatan de l’arrondissement de Garadagh, de la ville de Bakou, le volcan de boue est entré en éruption à 09h36, heure locale. La durée de l'éruption était de 5 minutes et 12 secondes.

Plus d'un millier de volcans de boue sont connus dans le monde, et environ 400 d'entre eux se trouvent en Azerbaïdjan.

Les volcans de boue atteignent environ 10 km de diamètre et 700 mètres de hauteur. Parmi les plus grands volcans de boue du monde, on peut citer ceux Boyuk Khanizadagh et Toraghay qui se situent en Azerbaïdjan.

Tous les 20 ans environ, un de ces volcans de boue / gaz s'enflamme profondément sous la surface et provoque une explosion massive. Généralement, les volcans de boue ne sont pas dangereux pour les gens, car ils sont loin de la plupart des centres villes. Mais on sait que six bergers et plus de 2 mille moutons avaient été tués suite à l’éruption d’un volcan de boue à Bozdagh, en Azerbaïdjan.

Les volcans de boue sont étroitement associés aux entrepôts d'hydrocarbures et de produits pétrochimiques souterrains, d'où le gaz qui tente de s'échapper à la surface. Quelques-unes de ces fuites de gaz sont constamment en feu, tirant de petites flammes perpétuelles dans l'air et certains croient que ces flammes perpétuelles sont fortement liées à l'apparition de la religion zoroastrienne en Azerbaïdjan il y a 2000 ans. Les populations locales les appellent «Yanardagh» (montagne brûlante).

Les volcans de boue souterrains et sous-marins sont également célèbres en Azerbaïdjan. Il y a plus de 140 volcans sous-marins dans la mer Caspienne. Huit îles de l'archipel de Bakou sont des volcans de boue d'origine. L'autre type de volcans de boue est des puits. Leur activité peut être observée parmi les strates de différents âges. Selon les informations, les volcans de boue ont commencé leur activité sur le territoire de l'Azerbaïdjan il y a 25 millions d'années.

Environ 200 éruptions se sont produites dans 50 volcans sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan depuis 1810. L'éruption des volcans de boue s'accompagne de fortes explosions et de grondements souterrains. Les gaz sortent des couches les plus profondes de la terre et s'enflamment immédiatement. Une hauteur d'une flamme sur le volcan atteint 1 000 mètres (volcan Garassou). Le volcan Toraghay a éclaté 6 fois de 1841 à 1950.

Les volcans de boue sont associés aux champs pétrolifères. On trouve des gisements riches en pétrole et en gaz dans les territoires des volcans de boue (Lökbatan, Garadagh, Michovdagh etc.). En outre, la lave, la boue et le liquide émis par les volcans de boue sont utilisés comme matières premières dans les industries chimiques et de la construction ainsi qu'en pharmacologie.

Afin de préserver les anciennes sculptures, les volcans de boue et les pierres à gaz de la région, a été créée la réserve d'État de Goboustan, située à plus de 60 kilomètres au sud-ouest de la capitale Bakou. En 2007, la réserve d'État de Goboustan a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel de l’UNESCO.

A noter que le 5 septembre 2004, le plus grand volcan de boue du territoire de l'Azerbaïdjan a été inclus dans le Livre Guinness des records.