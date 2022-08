L’ICESCO participe à un symposium sur le rôle de la jeunesse dans la préservation du climat et la protection de l’environnement

Bakou, 11 août, AZERTAC

Le Centre du Dialogue civilisationnel relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a participé à un symposium international sur les questions climatiques et l’importance de la solidarité dans la réalisation des objectifs de développement durable, organisé par la plateforme Nomadhood en partenariat avec nombre d’institutions et d’organismes régionaux et internationaux, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, pour échanger des connaissances et des expériences liées à l’environnement et renforcer le rôle des jeunes dans la COP27 qui se tiendra en novembre prochain à Charm El-Cheikh en République arabe d’Égypte.

A pris part au symposium par visioconférence Dr Huda Abdullah Megeirhi, experte audit Centre, qui a exposé les programmes, initiatives et activités mis en œuvre par l’ICESCO afin de promouvoir le dialogue entre les civilisations et les générations en matière d’environnement et sensibiliser les jeunes à l’importance de celui-ci, en insistant sur la nécessité d’un dialogue environnemental fondé sur le respect des valeurs humaines et des principes de vérité, de justice et de tolérance.

Dr Megeirhi a souligné que l’ICESCO s’emploie à promouvoir une culture de dialogue sur le climat, à développer les écosystèmes et à préserver la biodiversité, et ce, à travers le recours aux techniques environnementales modernes et aux technologies vertes afin de contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire, de la paix et de la sûreté dans les pays du monde islamique.