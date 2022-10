La FAO : Les prix des aliments en baisse pour le 6e mois consécutif, notamment grâce aux huiles végétales

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont poursuivi leur baisse en septembre pour le sixième mois consécutif, tirés par un net repli des huiles végétales qui a fait plus que contrebalancer la hausse des prix des céréales, a annoncé vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’indice de la FAO des prix des denrées alimentaires, qui suit la variation des cours internationaux d’un panier de produits de base, a reculé une nouvelle fois depuis le record atteint en mars après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il a baissé modérément en septembre, d’1,1% par rapport à août. Mais il demeure à un niveau supérieur de 5,5 % à sa valeur d’il y a un an, selon la FAO.

C’est l’Indice FAO des prix des huiles végétales qui est à l’origine de cette baisse. Les prix des huiles végétales reculent de 6,6 % sur un mois, « pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2021 ».

« Les cours internationaux des huiles de palme, de soja, de tournesol et de colza ont tous fléchi », souligne l'agence, grâce à l’existence de stocks abondants d’huile de palme et d’une hausse saisonnière de production en Asie du Sud-Est.

L’Indice FAO des prix de tous les types de riz a progressé de 2,2%

La hausse des disponibilités d’huile de soja à l’exportation en Argentine, l’offre accrue d’huile de tournesol de la région de la mer Noire et la baisse des prix du pétrole brut ont aussi contribué au repli du sous-indice.

L’indice FAO des prix des céréales, quant à lui, remonte légèrement d’1,5% par rapport à août. Les prix internationaux du blé ont rebondi de 2,2%, à cause d’inquiétudes liées à la sécheresse aux États-Unis et en Argentine, et d’incertitudes sur la prolongation du corridor maritime permettant de faire sortir les céréales d’Ukraine au-delà du mois de novembre.

Les prix mondiaux du maïs n’ont quasiment pas bougé, la vigueur du dollar des États-Unis ayant permis de contrebalancer la pression exercée par la contraction des perspectives d’approvisionnement, alors que les prévisions de production ont encore été revues à la baisse aux États-Unis et dans l’Union européenne.

L’Indice FAO des prix de tous les types de riz a progressé de 2,2%, en grande partie en raison des changements apportés par l’Inde à sa politique d’exportation ainsi que des inquiétudes concernant les répercussions des graves inondations au Pakistan.

Les perspectives de production encourageantes au Brésil font baisser les prix du sucre

L’Indice FAO des prix des produits laitiers a perdu 0,6% dans le mois, reflétant dans une large mesure les effets de la dépréciation de l’euro par rapport au dollar des États-Unis, à quoi s’ajoutent les incertitudes du marché et des perspectives de croissance économique peu réjouissantes à l’échelle mondiale.

L’Indice FAO des prix de la viande s’est contracté de 0,5%. Les prix de la viande de bovins ont reculé du fait du niveau élevé des disponibilités à l’exportation au Brésil et d’une liquidation importante du cheptel bovin dans certains pays producteurs. Cependant, les prix de la viande de volaille ont légèrement fléchi sous l’effet d’une demande atone à l’importation.

À l’inverse, les prix internationaux de la viande porcine ont été en hausse en raison d’une offre insuffisante d’animaux prêts à l’abattage dans l’Union européenne.

Par ailleurs, les prix du sucre ont reculé de 0,7% au cours du mois de septembre, en grande partie sous l’effet de perspectives de production encourageantes au Brésil, d’une baisse des prix de l’éthanol et des fluctuations des taux de change.