Tourisme paneuropéen : les ministres de l’environnement se mettent d’accord pour la promotion de l’action climatique

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Les ministres de l’environnement de toute la région paneuropéenne se sont mis d’accord pour promouvoir la transformation du tourisme en s’appuyant, pour guider leur action, sur les grandes initiatives du programme tourisme durable du réseau One Planet, selon le site web de l’UNWTO.

Au terme de la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe à Nicosie (Chypre), les délégués ont adopté une Déclaration ministérielle reconnaissant le besoin urgent de « reconstruire en mieux » le secteur du tourisme alors qu’il se relève des impacts de la pandémie. Pour cela, il est crucial d’accélérer le passage à une économie circulaire du tourisme tout en réduisant les déchets et en s’assurant que le secteur honore ses responsabilités en matière d’action climatique.

La Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme, rendue publique par l’OMT et ses partenaires lors de la Conférence des Nations Unies de 2021 sur les changements climatiques (COP26), et l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme, conduite conjointement par l’OMT et le PNUE, ont toutes deux été citées comme références d’initiatives clé pour guider la transformation du secteur. Le programme tourisme durable du réseau One Planet a coorganisé avec le PNUE et son Plan d’action pour la Méditerranée une manifestation parallèle sur « Le tourisme et la circularité pour un développement durable dans la Méditerranée ». Ce fut l’occasion de présenter un nouveau référentiel d’outils et de ressources sur l’économie circulaire et le tourisme, ainsi que deux nouvelles publications de l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme concernant la mesure et les approvisionnements produites avec le soutien financier du Gouvernement français.

Dans son intervention à la Conférence ministérielle, le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « L’économie circulaire peut donner aux entreprises un avantage comparatif ; elle peut aider les destinations à avoir des chaînes de valeur locales plus inclusives ; et elle permet aux touristes de laisser une empreinte positive. J’encourage les Ministres européens de l’environnement à travailler en synergie avec leurs homologues des ministères du tourisme pour mettre en place une économie circulaire dans le secteur du tourisme. »

S’exprimant aussi à la Conférence ministérielle, le Secrétaire d’État du Ministère de l’économie et du développement durable de la Croatie, Mario Šiljeg, a insisté sur l’importance du tourisme pour les économies européennes et souligné les avantages considérables découlant de « l’adoption d’approches innovantes, en particulier pour dépasser les relations traditionnelles le long de la chaîne de valeur en leur préférant des modes plus systémiques de production et de consommation circulaires. »

Les Ministres et l’UE favorables à une économie circulaire dans le tourisme

Toujours à Nicosie, la Ministre du tourisme et de l’environnement de l’Albanie, Mirela Kumbaro Furxhi, a présidé une discussion plénière sur « L’application des principes de l’économie circulaire dans le tourisme », avec des contributions de la Suisse, la Suède, la Bulgarie, Chypre, l’Ukraine, l’Allemagne, la Grèce, l’Arménie et l’Union européenne. L’UE a ensuite prononcé une déclaration recommandant à son tour de s’appuyer sur la Déclaration de Glasgow et l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme pour donner corps aux intentions de rendre le secteur plus durable.

Au terme de la réunion de Nicosie, les délégués ont signé une Déclaration ministérielle dans laquelle ils annoncent : « Nous favoriserons la transformation du secteur du tourisme en mettant en œuvre des programmes et des projets orientés vers l’application de modèles circulaires dans sa chaîne de valeur. En outre, nous renforcerons les connaissances en nous appuyant sur les outils et les initiatives circulaires existants, en vue de permettre une plus grande diffusion et un plus grand rayonnement de l’économie circulaire dans les États membres de la CEE concernés. Nous encourageons les États membres et les autres parties prenantes en mesure de le faire à envisager de s’associer et de s’engager à participer aux activités menées dans le cadre de l’Initiative mondiale sur les plastiques dans le secteur du tourisme, qui rassemble le secteur du tourisme autour d’une vision commune de l’économie circulaire des plastiques et de la Déclaration de Glasgow, intitulée ‘Un engagement pour une décennie d’action climatique dans le tourisme’ ».