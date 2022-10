Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale des oiseaux migrateurs

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Le 8 octobre, c’est la Journée mondiale des oiseaux migrateurs.

La pollution lumineuse et son impact sur les oiseaux migrateurs sont au cœur de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2022, selon le site worldmigratorybirdday.org.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est une campagne annuelle visant à sensibiliser le public aux oiseaux migrateurs et à la nécessité d'une coopération internationale pour les conserver. Des activités visant à marquer cette journée seront organisées dans le monde entier tout au long de la journée sous le thème « Diminuez les lumières pour les oiseaux la nuit ».

La pollution lumineuse est une menace importante et croissante pour la faune sauvage, y compris pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Chaque année, la pollution lumineuse occasionne la mort de millions d'oiseaux. Elle modifie les rythmes naturels de la lumière et de l'obscurité dans les écosystèmes. Elle peut modifier les habitudes migratoires des oiseaux, leurs comportements de recherche de nourriture, leur communication vocale et accroître la prédation.

Attirés par la lumière artificielle la nuit, notamment en cas de nuages bas, de brouillard, de pluie ou de vol à basse altitude, les oiseaux migrateurs sont désorientés et peuvent finir par tourner en rond dans les zones éclairées. L'épuisement de leurs réserves d'énergie les met en danger d'épuisement, de prédation et de collision fatale avec des bâtiments.

Traditionnellement observées le deuxième samedi de mai et d'octobre, les deux dates de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs reflètent la nature cyclique de la migration des oiseaux et les différentes périodes de pic de migration dans les hémisphères nord et sud. L'accent est mis sur la promotion des meilleures pratiques et l'appel aux acteurs clés pour qu'ils prennent des mesures afin de lutter contre la pollution lumineuse.