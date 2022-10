Trois projets technologiques remportent le Programme de l’ICESCO pour la formation des jeunes en Ouzbékistan

Bakou, 8 octobre, AZERTAC

Le Secteur des Sciences et de la Technologie relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part à la réunion du jury pour l’évaluation et la sélection de trois lauréats parmi 10 équipes participant au concours du Programme de formation des jeunes à la création et au développement de petits projets dans le domaine de la technologie et de l’innovation en République du Kazakhstan, mis en œuvre par l’ICESCO en coopération avec la fondation « New Space for Innovation » et l’incubateur d’affaires « Savanna », selon le site web de l’ICESCO.

Au cours de la réunion tenue mercredi 8 novembre 2022 à Tachkent en mode hybride, toutes les équipes participantes ont présenté leurs projets devant un comité composé de Dr Muhammad Sharif, conseiller au Secteur des Sciences et de la Technologie à l’ICESCO, et de nombre d’experts et de spécialistes en matière d’entrepreneuriat et de financement des start-ups.

À l’issue de la réunion, les lauréats du programme au niveau national en République du Kazakhstan ont été annoncés comme suit : la première place a été remportée par l’équipe « Beautify », qui a présenté un projet de plateforme numérique mettant en relation les prestataires de services et les clients dans le domaine de la cosmétique ; la deuxième place a été remportée par l’équipe « Coozin », qui a présenté son projet de plateforme numérique de livraison de repas faits maison ; et la troisième place a été remportée par l’équipe « Mento » pour son projet de plateforme de valorisation de l’expérience éducative et de préparation des examens d’entrée à l’université dans les pays en développement.

Il convient de préciser que ce programme a été lancé en Azerbaïdjan, au Kirghizistan, au Kazakhstan, au Pakistan et au Nigéria, et sera achevé dans 10 États membres de l’ICESCO d’ici fin 2022, et ce, dans le cadre de la stratégie et du plan d’action de l’Organisation qui vise à soutenir plus de 150 start-ups en matière d’innovation et de technologie dans ses États membres jusqu’en 2025.

Un jury spécial sélectionnera pour la finale les trois meilleures équipes ayant soumis des projets de chaque pays. Cette finale se tiendra au siège de l’ICESCO à Rabat pour présenter les projets pionniers devant nombre d’institutions donatrices et d’investisseurs qui fourniront le financement nécessaire à leur mise en œuvre.