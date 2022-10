Glissement de terrain au Venezuela : au moins 22 morts et 52 disparus

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Au moins 22 personnes sont mortes et 52 autres sont portées disparues après des glissements de terrain survenus dans l'Etat d'Aragua, dans le nord du Venezuela, a déclaré dimanche la vice-présidente Delcy Rodriguez, selon l’agence de presse Xinhua.

« Le président Nicolas Maduro va déclarer cette zone sinistrée et a également décrété trois jours de deuil », a annoncé Mme Rodriguez à la télévision.

Les glissements de terrain sont dus aux fortes pluies qui ont fait déborder plusieurs rivières près de la ville de Las Tejerias, située à environ 60km de la capitale Caracas.

Mme Rodriguez, qui s'est rendue dimanche dans la zone touchée, a indiqué que les forces armées nationales bolivariennes avaient été envoyées à la recherche des personnes disparues.

Elle a précisé que des abris ont été mis en place pour les familles touchées et que les entreprises ayant subi des dommages seraient aidées.

Le ministre des Relations intérieures, de la Justice et de la Paix, Remigio Ceballos, a affirmé que plus de 1.000 fonctionnaires des organismes de sécurité et de gestion des risques étaient en train de répondre à l'urgence.