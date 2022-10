Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Aujourd’hui, c'est le deuxième anniversaire de la terrible attaque à la roquette contre la ville de Gandja. Je voudrais exprimer mes condoléances aux familles de ceux qui sont morts ce jour tragique. Je voudrais également exprimer mes condoléances aux proches de ceux qui ont perdu la vie dans la guerre il y a deux ans, dans les affrontements et dans les explosions de mines terrestres après la fin des combats. La Grande-Bretagne souhaite parvenir le plus vite possible à la paix dans la région, a dit le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en Azerbaïdjan, Fergus Auld, alors qu’il présentait ses lettres de créance au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Je suis venu en Azerbaïdjan pour la première fois en tant qu'étudiant de la langue azerbaïdjanaise. J'ai vécu chez une famille locale à Gandja pendant six semaines, j'ai partagé leur nourriture et leur vie. Comme vous me l'avez dit, cette étude a démontré mon profond respect pour votre culture et mon désir de comprendre votre grand pays. J'ai été impressionné par l'hospitalité de votre peuple. Je suis très heureux d'être maintenant de retour en Azerbaïdjan en tant qu'ambassadeur et ami », a souligné Fergus Auld.