L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés lance un appel urgent pour soutenir davantage les réfugiés

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) devra procéder à des « coupes sévères », ce qui aggravera la situation des réfugiés et personnes déplacés internes, à moins qu’elle ne reçoive immédiatement des fonds supplémentaires, a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, à l’ouverture de la 73e session du Comité exécutif du HCR, selon le site officiel de l’ONU.

« Si nous ne recevons pas au moins 700 millions de dollars supplémentaires, en particulier pour nos opérations les plus sous-financées, d’ici la fin de l’année, nous serons obligés de procéder à des coupes sévères, avec des conséquences négatives et parfois dramatiques pour les réfugiés et les communautés d’accueil », a-t-il indiqué.

Dans un discours prononcé devant les États membres à Genève, le chef de l’agence onusienne a rappelé qu’avec la guerre en Ukraine et les autres crises ayant déplacé de force plus de 100 millions de personnes dans le monde, le budget du HCR a grimpé pour atteindre plus de 10 milliards de dollars.

Si des ressources « suffisantes » ne sont pas affectées à toutes les interventions, les agences humanitaires seront contraintes à condamner les réfugiés et les communautés hôtes à de nouvelles difficultés, à la perte d’espoir et au risque de poursuite de leur voyage. « Car nous ne pouvons pas prêter attention uniquement à la dernière crise en date au détriment des autres », a insisté le chef du HCR.