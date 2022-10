Communiqué de la Présidence de la République

Le 10 octobre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu un coup de téléphone du Secrétaire d'État américain, Antony Blinken.

Au cours de la conversation téléphonique, le Secrétaire d'État américain Antony Blinken a qualifié les récentes réunions de démarches positives vers un traité de paix durable. A cet égard, il a souligné l'importance des réunions tenues au niveau des ministres des Affaires étrangères à Genève et au niveau des dirigeants à Prague. Le Secrétaire d'État a également mis l’accent sur l'importance de la rencontre entre les représentants de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie à l'initiative du conseiller à la sécurité nationale du président américain Jake Sullivan à la Maison Blanche. Jugeant le retour de 17 prisonniers arméniens par l'Azerbaïdjan comme un progrès, Antony Blinken a déclaré que les États-Unis étaient prêts à fournir un soutien dans la délimitation des frontières, l'ouverture des lignes de transport, la détermination du sort des personnes portées disparues, ainsi que la résolution des autres problèmes humanitaires.

Le Secrétaire d'État a également abordé l'importance de mener des négociations sur un traité de paix dans un délai précis et s'est félicité des discussions sur la garantie des droits et de la sécurité des résidents d'origine arménienne au Karabagh. Antony Blinken a évoqué la découverte d’un charnier en Azerbaïdjan (un charnier a récemment été découvert dans le territoire libéré de l’occupation arménienne) et a exprimé ses condoléances au chef de l'Etat.

Pour sa part, le président Ilham Aliyev a évalué positivement la première rencontre bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie à Genève. Le chef de l'Etat a également dit espérer que la déclaration adoptée à l'issue de la réunion de Prague contribuerait au processus de paix. Le président Ilham Aliyev s'est dit convaincu que si l'Arménie faisait preuve de volonté politique, un traité de paix pourrait être signé avant la fin de cette année.

Le chef de l'Etat a également évoqué les rencontres tenues entre les représentants de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie à l'initiative d'Antony Blinken et de Jake Sullivan, les évaluant comme des pas vers la paix. Le président azerbaïdjanais a rappelé que plus de 3 900 citoyens azerbaïdjanais étaient considérés comme portés disparus après la Première guerre du Karabagh et a souligné l'importance pour l'Arménie de partager des informations sur l'emplacement des fosses communes. Le président Ilham Aliyev a demandé au Secrétaire d'État américain d'utiliser ses capacités pour aider à trouver une solution à ce problème. Le chef de l'État a déclaré que le Comité international de la Croix-Rouge disposait, d’après les déclarations de témoins et d'autres informations, de certaines informations sur l'emplacement de certains charniers.

Au cours de l’entretien téléphonique, les parties ont également discuté du développement futur des relations azerbaïdjano-américaines.