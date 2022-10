L’ambassadeur d’Egypte : Nous sommes prêts à soutenir la poursuite de l'expansion des relations entre l’AZERTAC et l’agence MENA VIDEO

Bakou, 11 octobre, AZERTAC

Nous sommes prêts à soutenir la poursuite de l'expansion des relations entre l'AZERTAC et l'agence de presse du Moyen-Orient (MENA), a déclaré l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Azerbaïdjan, Hesham Mohamed Naghi Abdel Hamidi, lors d'une rencontre tenue avec le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov.

Evoquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan, l'ambassadeur a dit : « Nos pays et peuples amis sont liés par des racines culturelles et historiques anciennes. La coopération dans le domaine de l'information et l'échange de nouvelles contribuent à rapprocher encore plus les peuples. A cet égard, le renouvellement du protocole d’accord signé en 2007 entre l'AZERTAC et l'agence MENA conformément aux exigences de l’époque moderne revêt une importance particulière. »

Il a été indiqué lors de la rencontre que l’AZERTAC prenait des mesures permanentes pour l'expansion de ses relations internationales et qu’elle récoltait les fruits de ses efforts. L'agence coopère avec succès avec de nombreuses organisations de presse de premier plan dans le monde, tant au niveau bilatéral qu’ai sein du Congrès mondial des agences de presse, de l'Organisation des agences de presse d'Asie-Pacifique (OANA) et de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA).