L’Azerbaïdjan et le Kirghizistan signent un certain nombre de documents VIDEO

Bichkek, 11 octobre, AZERTAC

Mardi 11 octobre, à Bichkek, la réunion élargie du Conseil interétatique azerbaïdjano-kirghiz a été suivie de la cérémonie de signature d’un certain nombre de documents entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan en présence des présidents de la République d'Azerbaïdjan et de la République kirghize, MM. Ilham Aliyev et Sadyr Japarov.

L'Azerbaïdjan et le Kirghizistan ont signé un certain nombre de mémorandums d'accord, de protocoles et d'accords de coopération dans divers domaines.

Le président Ilham Aliyev et le président Sadir Japarov ont signé la décision de la première session du Conseil interétatique entre la République d'Azerbaïdjan et le Kirghizistan.

En outre, un certain nombre de protocoles d'accord sur la coopération dans le domaine du commerce et de l'industrie, l'établissement des relations de jumelage entre les villes de Bakou et de Bichkek, la compréhension mutuelle et la coopération dans le domaine de la protection de l'environnement, et un protocole de coopération dans le domaine de l'assurance sociale obligatoire, un programme de coopération pour les années 2023-2025, un accord de coopération dans le domaine de la quarantaine végétale ont été signés lors de la cérémonie.

Les parties ont également signé un accord sur la création d’un fonds de développement azerbaïdjano-kirghiz.