Les présidents azerbaïdjanais et kirghiz ont fait des déclarations à la presse

Bichkek, 11 octobre, AZERTAC

Aujourd’hui à Bichkek, à l’issue de la cérémonie de signature des documents entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan, le président de la République d’Azerbaïdjan et le président de la République kirghize, MM. Ilham Aliyev et Sadyr Japarov, ont fait des déclarations à la presse.