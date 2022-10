L'Assemblée générale des Nations Unies a élu 14 Etats au Conseil des droits de l'homme

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

L'Assemblée générale des Nations Unies a élu mardi 14 Etats au Conseil des droits de l'homme pour succéder aux membres sortants, selon l’agence Xinhua.

Par vote secret, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Soudan (pour l'Afrique) ; le Bangladesh, le Kirghizistan, les Maldives et le Vietnam (pour l'Asie-Pacifique) ; la Géorgie et la Roumanie (pour l'Europe orientale) ; le Chili et le Costa Rica (pour l'Amérique latine et les Caraïbes) ; la Belgique et l'Allemagne (pour l'Europe occidentale et les autres Etats), ont été élus pour un mandat de trois ans commençant le 1er janvier 2023.

Parmi les 14 Etats, l'Allemagne et le Soudan ont été élus pour un deuxième mandat consécutif.

Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, basé à Genève, est un organe intergouvernemental chargé de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le monde.

Il compte 47 membres, dont environ un tiers est remplacé chaque année, de sorte que les membres du conseil effectuent des mandats échelonnés de trois ans dans un souci de continuité.

Les membres du Conseil ne sont pas immédiatement rééligibles après deux mandats consécutifs.

Les sièges du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sont attribués sur la base de groupes régionaux : 13 pour l'Afrique, 13 pour l'Asie-Pacifique, 8 pour l'Amérique latine et les Caraïbes, 7 pour l'Europe occidentale et les autres Etats, et 6 pour l'Europe orientale.