L'OISA organisera une conférence de presse sur la sécurité alimentaire dans les pays de l'OCI

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

L'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire (OISA) organise demain mercredi une réunion d'information sur les résultats de la 5ème Assemblée générale de l'OISA, qui a été organisée virtuellement en Tunisie les 10 et 11 octobre sous le thème : "Partenariats pour une alimentation durable Sécurité : l'Afrique dans la géographie de l'OCI), selon le site de l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

La conférence de presse se tiendra virtuellement à 14h00, heure du Kazakhstan - Astana (11h00, heure de l'Arabie saoudite - Djeddah) via les adresses suivantes

lien: https://us06web.zoom.us/j/2450842105?pwd=b0lsdzZhTWRyUFlEdUNkSFJSM3BsZz09#success

L'OISA a appelé les représentants des médias à assister à la réunion d'information afin de mieux faire connaître les activités liées à la sécurité alimentaire dans la géographie de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et au sein de la Vision stratégique 2031 de l'OISA visant à renforcer la coopération intra-OCI dans le domaine de la la sécurité alimentaire et l'agriculture.

Il y aura une interprétation dans les 3 langues de travail de l'OCI/OISA (anglais, arabe et français) ainsi qu'en russe.

Il convient de noter que l'OISA est une institution spécialisée affiliée à l'OCI et soucieuse de promouvoir le développement agricole et rural et la sécurité alimentaire dans les États membres de l'OCI, avec son siège à Astana, au Kazakhstan.