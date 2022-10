L’ICESCO participe au Festival des sciences du Sultanat d’Oman

Bakou, 12 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation les Sciences et la Culture (ICESCO) prend part à la troisième édition du Festival des sciences d’Oman, organisé par le ministère omanais de l’Éducation et de l’Enseignement sous le thème : « Together we live the Passion of Science », afin de sensibiliser à l’importance d’intégrer les étudiants dans les domaines de la technologie, des sciences et de l’innovation, indique le site de l’IICESCO.

Les travaux du festival ont été lancés le 10 octobre 2022 à Mascate, en présence d’un certain nombre de ministres de l’éducation, de l’enseignement et des sciences, de responsables et d’experts d’organisations internationales spécialisées et d’universités.

L’ICESCO est représentée au festival de six jours par Dr Salim Al Habsi, directeur de programmes au Secrétariat général des Commissions nationales et des Conférences, et Dr Foued El Ayni et Dr Adel Smeda, experts au Secteur des Sciences et de la Technologie. À cette occasion, Dr Smeda fera une présentation scientifique sur la cybersécurité : perspectives, ressources et meilleures pratiques, tandis que Dr El Ayni abordera la transformation verte et l’action climatique.

La délégation de l’ICESCO passera en revue les efforts de l’Organisation visant à contribuer au développement des sciences et de l’innovation, à renforcer le rôle des jeunes dans la technologie moderne et à les intégrer dans le domaine de la préservation de l’environnement, afin de parvenir à un développement durable dans le monde islamique. La délégation fournira également des explications sur les principaux programmes et projets mis en œuvre par l’ICESCO en coopération avec les autorités compétentes de ses États membres dans ce domaine.