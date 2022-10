Tunisie : 84 migrants irréguliers ont été arrêtés

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Les autorités tunisiennes ont annoncé, mercredi, avoir déjoué plusieurs opérations de migration clandestine à travers le pays et arrêté 84 personnes, dont 42 originaires d'Afrique subsaharienne, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Dans un communiqué, le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, a déclaré que les unités maritimes de la Garde nationale dans le nord, le centre et la côte (est) ont déjoué quatre tentative de franchissement illégal des frontières et secouru 72 personnes, dont 30 Subsahariens et des Tunisiens.

''Dans le cadre d'opérations préventives, les unités de la zone maritime de la Garde nationale à Nabeul (nord-est) ont réussi à arrêter 12 personnes originaires d'Afrique sub-saharienne'', a affirmé Jebabli. Ils s'apprêtaient, selon la même source, de franchir illégalement les frontières vers l'Europe.

D'après le même communiqué, le ministère public a pris les mesures judiciaires nécessaires à leur encontre.

La Garde nationale tunisienne a annoncé, le 25 août, que 1 509 tentatives de migration irrégulière, depuis les côtes du pays en direction de l’Italie, ont été déjouées au cours des huit derniers mois, soit depuis le début de l'année 2022.

Le chômage, les conditions sociales et le faible développement du pays sont les principales raisons qui poussent les jeunes à migrer irrégulièrement vers l'Europe.