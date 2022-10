Le président Aliyev : L'Azerbaïdjan a besoin de près de 30 ans et de 25 milliards de dollars américains pour le déminage sur son territoire

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

« Au cours des 2 années qui ont suivi la Seconde guerre du Karabagh, plus de 250 citoyens azerbaïdjanais ont été tués ou gravement blessés dans les explosions de mines terrestres. Les experts internationaux estiment que l'Azerbaïdjan a besoin de près de 30 ans et de 25 milliards de dollars américains pour le déminage sur ses terres libérées », a déclaré le président Ilham Aliyev dans de son intervention au 6ème Sommet de la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie, tenue à Astana.

« L'Azerbaïdjan figure parmi les pays les plus minés au monde. Selon les premières estimations, pendant la période d'occupation, l'Arménie a posé plus d'un million de mines terrestres », a noté le chef de l'État.

« Maintenant, parallèlement aux opérations de déminage, l'Azerbaïdjan entreprend, grâce à ses propres moyens financiers, des travaux de reconstruction à grande échelle dans les terres libérées. Nous avons également entamé le processus de retour des anciens déplacés internes dans leur terre natale. Le programme appelé « Grand retour » est déjà lancé », a souligné le président Ilham Aliyev.