Le ministère turc de la Culture et du Tourisme présente les trois meilleurs itinéraires d’automne

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

Accueillant les visiteurs avec des expériences inoubliables à chaque saison de l'année, la Türkiye propose d'assister à la splendide transformation saisonnière de la nature, avant qu'il ne fasse froid.

C’est dans cette optique que le ministère de la Culture et du Tourisme a présenté les trois itinéraires d'automne les plus romantiques avec hébergements authentiques, activités tranquilles et d'innombrables expériences.

- Lac Abant : Aventures romantiques au cœur de la nature

Situé à 34 kilomètres du centre-ville de Bolu et attirant des visiteurs du monde entier, le lac Abant est l'un des premiers arrêts pour un voyage romantique en automne. Il existe de nombreux hôtels autour du lac Abant qui offrent aux clients un séjour romantique complété par de magnifiques vues sur le lac. Parallèlement, de pittoresques restaurants au bord du lac servent la célèbre truite de la région ainsi que les spécialités locales de Bolu. Il existe plusieurs zones de camping pour les couples à la recherche d'une immersion plus profonde dans la nature.

Les expériences liées à la nature d'Abant offrent aux visiteurs une gamme d'activités adaptées aux couples, notamment des balades à vélo ou de longues promenades au milieu d'un feuillage d'automne coloré, des promenades en radeau sur le lac Abant et des promenades à cheval ou en calèche à travers les forêts.

- Cappadoce : journées spéciales dans un paysage unique

Dotée d'un paysage particulièrement adapté à l'automne, la Cappadoce - l'une des régions les plus pittoresques du monde - est un véritable berceau de cultures, marquée par d'innombrables civilisations au cours de milliers d'années.

Les célèbres hôtels-boutiques troglodytes de la Cappadoce sont parfaits pour une escapade romantique agrémentée d'histoire et de l'architecture unique de la région. Après une journée de visites tranquilles, les couples peuvent se détendre devant la cheminée et déguster des vins et une cuisine locale.

L'une des activités les plus romantiques en Cappadoce est la balade en montgolfière tôt le matin. Décollant de Göreme juste à temps pour observer le lever du soleil, ces tours en montgolfière offrent aux couples une vue sur les paysages époustouflants de la Cappadoce, en particulier la vallée de Güvercinlik, la vallée de Zemi et la vallée des prêtres de Paşabağ.

Le musée en plein air de Göreme, ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, est le point culminant de toute visite en Cappadoce. Les célèbres villes souterraines de la région ajoutent une ambiance mystérieuse à une excursion romantique. Les couples peuvent se promener dans les tunnels étroits de ces villes souterraines creusées dans la roche - qui ont des quartiers d'habitation, des maisons viticoles, des salles à manger, des écuries, des églises et des zones de stockage - et être témoins d'un passé vivant tout en acquérant des souvenirs inoubliables.

- Mer Noire : de magnifiques excursions au milieu des merveilles naturelles

Au nord de la Türkiye, la région de la mer Noire offre d'innombrables possibilités de sports de plein air aux couples qui aspirent à une verdure luxuriante toute l'année. Avec des hauts plateaux riches en oxygène et une cuisine locale fantastique la région de la mer Noire est vraiment unique en son genre.

Rize, remarquable pour ses vallées escarpées, ses plateaux vert émeraude, ses ruisseaux bouillonnants, ses châteaux historiques et son thé de renommée mondiale, devrait être la première étape d'un voyage en mer Noire. Le Ziraat Botanic Tea Garden, avec une vue panoramique sur la ville, rayonne de romantisme avec ses couleurs accrocheuses, surtout au lever et au coucher du soleil. À seulement 19 kilomètres de Rize se trouve le plateau d'Ayder, l'un des plateaux les plus connus de Türkiye et idéal pour les couples à la recherche d'expériences naturelles. De longues promenades dans la nature sur le Plateau peuvent être complétées par une visite aux sources chaudes de la région pour un bain relaxant dans des eaux minérales curatives.

Trabzon est une autre destination notable de la mer Noire. Berceau des cultures le long de la mer Noire, Trabzon offre des vacances d'automne remplies de romantisme et d'aventure… plateaux de conte de fées, étapes culturelles et grottes! Les couples peuvent profiter de promenades colorées sur le plateau d'Uzungöl, l'un des plus populaires de Türkiye, et découvrir la nature légendaire de la mer Noire en son cœur. Le monastère de Sümela, considéré comme la structure la plus impressionnante de Trabzon et même de la région de la mer Noire, est une merveille de falaise sculptée dans la roche inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Et la grotte évocatrice et spectaculaire de Cal, l'une des plus longues grottes du monde, est une destination favorite des couples en visite dans la région. (Anadolu)