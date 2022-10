L’Université nationale d’Eurasie au Kazakhstan décerne un doctorat honoris causa au Directeur général de l’ICESCO

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

L’Université nationale d’Eurasie au Kazakhstan a décerné un doctorat honoris causa à Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), en reconnaissance de ses efforts dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, ainsi que pour son soutien à la recherche et aux chaires scientifiques, indique le site de l’ICESCO.

Dr Yerlan Sydykov, Président de l’Université nationale d’Eurasie, a remis le doctorat honoris causa à Dr AlMalik lors d’une cérémonie distinguée organisée au siège de ladite Université, et ce, en présence des membres de son Conseil, des doyens des facultés, du corps enseignant et des étudiants.

Le Président de l’Université nationale d’Eurasie a expliqué que ce grade académique constitue le diplôme le plus réputé décerné par l’Université, et son octroi s’est fait sur décision de son Conseil scientifique supérieur, en louant les efforts déployés par Dr AlMalik depuis sa nomination au poste de Directeur général de l’ICESCO au service de la science et de la recherche scientifique.

Suite à sa réception du doctorat honoris causa, Dr AlMalik a exprimé sa joie de l’avoir reçu d’une université prestigieuse qui occupe une position distinguée parmi les 500 meilleures universités du classement de Shanghai.

Il a souligné dans son allocution que le rôle de l’université aujourd’hui va au-delà de sa dimension d’endoctrinement pour se focaliser sur la quête de la vérité dans toutes ses aspects humains et ses manifestations cognitives, en appelant à ce que l’université soit un espace qui accueille les espoirs et les aspirations de la société et apporte des solutions aux défis actuels et futurs.

Le Directeur général de l’ICESCO a salué le grand héritage des érudits du monde islamique, dont les jeunes d’aujourd’hui devraient s’inspirer afin de reprendre les rênes du leadership et préserver leur identité, en affirmant que l’Organisation œuvre à la réalisation des aspirations du monde islamique à d’honorables institutions d’enseignement supérieur sur lesquelles on peut s’appuyer, et ce, à travers la Fédération des Universités du Monde Islamique relevant de l’ICESCO qui repose sur un plan ambitieux et appelle au renouvellement de la vision et du discours.

Il a conclu son allocution en renouvelant ses remerciements à l’Université de lui avoir décerné le doctorat honoris causa, le considérant comme un hommage à tous les employés de l’ICESCO.