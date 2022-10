Le monde risque de connaître une nouvelle année de faim record, prévient l’ONU

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

Alors que la crise alimentaire mondiale continue de plonger un grand nombre de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë, le monde risque de connaître une nouvelle année de faim record, a mis en garde jeudi l’ONU, dans un appel à une action urgente pour s’attaquer aux causes profondes de la crise actuelle, à l’approche de la Journée mondiale de l’alimentation (16 octobre).

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), la crise alimentaire mondiale, conjonction de crises concurrentes causées par des chocs climatiques, des conflits et des pressions économiques, a fait passer le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde de 282 millions à 345 millions au cours des seuls premiers mois de 2022. Au cours des trois dernières années, les chiffres de la faim n’ont cessé d’atteindre « de nouveaux sommets ».

« Soyons clairs : les choses peuvent et vont empirer à moins qu’un effort coordonné à grande échelle ne soit déployé pour s’attaquer aux causes profondes de cette crise. Nous ne pouvons pas connaître une nouvelle année de faim record », a déclaré dans un communiqué, le Directeur exécutif du PAM, David Beasley.

Des niveaux alarmants d’insécurité alimentaire dans la Corne de l’Afrique

Le PAM et ses partenaires humanitaires freinent la famine dans cinq pays : l’Afghanistan, l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen. Trop souvent, ce sont les conflits qui plongent les plus vulnérables dans une famine catastrophique, avec des communications interrompues, un accès humanitaire restreint et des communautés déplacées.

Selon l’agence onusienne basée à Rome, le conflit en Ukraine a également perturbé le commerce mondial, entraînant une hausse des coûts de transport et des délais de livraison, tout en laissant les agriculteurs sans accès aux intrants agricoles dont ils ont besoin. « L’effet d’entraînement sur les prochaines récoltes se répercutera dans le monde entier », a prévenu le PAM.

Par ailleurs, les chocs climatiques sont de plus en plus fréquents et intenses, ne laissant pas aux personnes touchées le temps de se rétablir entre deux catastrophes. Une sécheresse sans précédent dans la Corne de l’Afrique pousse de plus en plus de personnes vers des niveaux alarmants d’insécurité alimentaire, la famine étant désormais prévue en Somalie.

Un nombre record de 153 millions de personnes à aider dans le monde

Dans le même temps, des inondations ont dévasté des maisons et des terres agricoles dans plusieurs pays, notamment au Pakistan.

Pendant ce temps, la capacité des gouvernements à réagir est limitée par leurs propres difficultés économiques - dépréciation de la monnaie, inflation, surendettement - alors que la menace d’une récession mondiale s’accroît également. Un nombre croissant de personnes ne pourront donc pas se procurer de la nourriture et auront besoin d’une aide humanitaire pour satisfaire leurs besoins fondamentaux.

Dans ces conditions, le PAM a revu à la hausse ses objectifs d’aide alimentaire pour atteindre un nombre record de 153 millions de personnes en 2022. A la fin du premier semestre de cette année, l’agence onusienne a déjà fourni une aide à plus de 111 millions de personnes.

« Nous sommes confrontés à une crise alimentaire mondiale sans précédent et tout porte à croire que nous n’avons pas encore vu le pire », a ajouté M. Beasley.

Deux Afghans sur cinq ont bénéficié de l’aide du PAM

Plus largement, le plan opérationnel du PAM pour 2022 est le plus ambitieux jamais élaboré par l’agence. Depuis le début de l’année, le PAM a ainsi multiplié par six son aide au Sri Lanka en réponse à la crise économique, lancé une intervention d’urgence en cas d’inondation au Pakistan et étendu ses opérations à des niveaux records en Somalie, alors que la famine menace.

En Afghanistan, deux Afghans sur cinq ont bénéficié de l’aide du PAM. Le PAM a également lancé une opération d’urgence en Ukraine et ouvert un nouveau bureau en Moldavie pour venir en aide aux familles fuyant le conflit.

Si ces efforts permettent de secourir certaines des personnes les plus vulnérables, ils s’inscrivent dans un contexte mondial difficile où le nombre de personnes souffrant de faim aiguë continue d’augmenter.

« Ce qui nécessite une action mondiale concertée en faveur de la paix, de la stabilité économique et d’un soutien humanitaire continu pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde », a insisté le PAM.