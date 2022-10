David Malpass : L’économie mondiale est dangereusement proche d’une récession

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

L'économie mondiale est « dangereusement proche » d'une récession, avec une inflation toujours élevée, des taux d'intérêt en hausse et un poids de la dette alourdi qui frappent le monde en développement, s'est alarmé jeudi le président de la Banque mondiale, David Malpass.

« Nous avons baissé notre prévision de croissance 2023 sur la croissance mondiale, de 3% à 1,9%, ce qui s'approche dangereusement d'une récession mondiale », a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'occasion de la réunion annuelle du Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale.

« C'est une récession mondiale qui pourrait se produire dans certaines circonstances », a estimé M. Malpass.

Dans une étude publiée à la mi-septembre, la Banque mondiale a averti qu'à l'heure où les banques centrales à travers le monde augmentent simultanément les taux d'intérêt en réponse à l'inflation, le monde pourrait se diriger vers une récession mondiale l'an prochain, avec une croissance de 0,5%.

La croissance de la population mondiale est estimée à 1,1% chaque année, a noté M. Malpass lors de sa conférence de presse. « Donc si vous ralentissez beaucoup en termes de croissance mondiale, cela signifie une régression pour les gens », a-t-il dit, en réponse à une question de Xinhua.

« Par conséquent, si nous connaissons une récession mondiale maintenant, cela entraînera également une baisse du revenu médian, ce qui signifie que les personnes se trouvant dans la moitié inférieure de l'échelle des revenus diminueront », a expliqué M. Malpass.

Le patron de la Banque mondiale s'est également dit préoccupé par la concentration du capital dans la partie supérieure des économies avancées.

Le monde est confronté à un environnement très difficile de la part des économies avancées et cela a de sérieuses implications, des dangers pour les pays en développement, a-t-il déclaré. « Ma profonde inquiétude est que ces conditions et tendances pourraient persister en 2023 et 2024 ». (Xinhua)