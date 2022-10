Le « Misk Global Forum » accueille des leaders, des innovateurs et de jeunes penseurs pour discuter de la « génération du changement »

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

La Fondation Mohammed bin Salman "Misk" accueillera les 9 et 10 novembre prochains dans la capitale saoudienne, Riyad, de jeunes leaders créatifs et penseurs aux niveaux local et mondial dans le cadre de la sixième édition du "Misk Global Forum".

Le forum, qui se tiendra au Centre international de conférences King Abdulaziz, verra l'organisation de 100 sessions, avec la participation de plus de 100 intervenants, pour discuter du thème central du forum, "Génération du changement", à travers lequel les sujets de donner aux jeunes les moyens de relever les défis futurs seront présentés.

Omar Najjar, directeur de programme à la Fondation Misk, a expliqué que le Misk Global Forum porte un grand héritage d'autonomisation et de soutien aux talents créatifs.

"Il est considéré comme une destination pour les jeunes ambitieux et constitue une expérience unique pour explorer et expérimenter des moyens modernes de conduire le changement et de créer un impact à la lumière de son accent sur la génération contemporaine et le développement de ses membres, qui se reflétera positivement sur la société et le monde dans son ensemble », a déclaré Najjar.

Il a souligné que le forum contribue à inspirer l'importance du dialogue dans la création d'opportunités et de changements significatifs et influents, ainsi qu'à sensibiliser aux valeurs et aux objectifs partagés par différentes générations pour éliminer les barrières et développer un dialogue efficace et authentique vers le développement de l'individu, de la société et du monde.

"Le dialogue des générations porte une valeur principale et conduit les énergies des jeunes à créer plus d'opportunités pour apporter des changements. Par conséquent, la Fondation Misk cherche à soutenir les idées et les changements positifs, en particulier avec notre ambition pour la jeunesse saoudienne d'être une ressource importante de la nation grâce à leur prise de conscience, de symboles nationaux et mondiaux inspirants ».

Il a souligné que le forum permet de rencontrer des personnalités influentes pour construire des ponts de communication, de relations et d'interaction entre les participants et favoriser le dialogue entre les générations.

La sixième édition du Misk Global Forum cette année est la plus importante, car elle coïncide avec le 10e anniversaire de la création de la Fondation Misk, qui au cours de la dernière décennie, a formé un système dynamique et intégré qui soutient les énergies des jeunes et les compétences créatives dans divers des champs.