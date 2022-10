Le président Ilham Aliyev : La France n'a rien à voir avec les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

La France n'a rien à voir avec les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. En tant que coprésidente du Groupe de Minsk de l'OSCE, la France avait une mission de médiation, mais le conflit du Karabagh étant réglé, il n’y a pas besoin de ce groupe, a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la réunion du Conseil des chefs d’Etat des pays de la CEI à Astana.

Le chef de l’Etat a noté que l'Azerbaïdjan, ayant fait preuve de bonne volonté, a permis au président français de prendre part à cette réunion. Pourtant, malgré la bonne volonté manifestée par l'Azerbaïdjan, près d'une semaine après la rencontre de Prague, le président français a fait des déclarations insultantes, inadmissibles, mensongères et provocatrices.

Le président Ilham Aliyev a souligné que le président français avait déclaré que l'Azerbaïdjan avait mené une guerre terrible, manipulant ainsi les faits et essayant de semer la confusion dans l'esprit des Français et de la communauté mondiale. L'Azerbaïdjan menait une guerre sur son territoire internationalement reconnu. Le Karabagh est reconnu par le monde entier comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan. Nous avons bénéficié de la légitime défense pour restaurer notre intégrité territoriale par la force.

Le président azerbaïdjanais a indiqué que les déclarations partiales telles que « La Russie a joué le jeu de l'Azerbaïdjan » avaient été prononcées à l’égard de la Fédération de Russie.

« C’est au public français de décider à quel point il est politiquement poli d'utiliser le langage de rue pour le président d'un grand pays. Pour notre part, nous condamnons et rejetons fermement ce genre de déclarations, et nous ne voyons aucune possibilité pour la France, dans le cadre de cette attitude du gouvernement français, de jouer un rôle dans la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie », a fait savoir le chef de l’Etat azerbaïdjanais.