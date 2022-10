Dix personnes tuées dans l'explosion d'un autobus dans le centre du Mali

Bakou, 14 octobre, AZERTAC

Dix civils ont trouvé la mort et 38 autres ont été blessés dans l'explosion d'un autobus ce jeudi sur la route Sévaré-Bandiagara - aux environs du village de Tilé, région de Bandiagara dans le centre du Mali, a annoncé, vendredi, l'État-major Général des Armées du Mali, selon l’agence de presse turque Anadolu.

La même source attribue cette attaque à la Katiba de Macina de Amadou Kouffa.

Par voie de communiqué, le Colonel Souleymane Dembelé Directeur de l'Information et des Relations Publiques des Armées a indiqué :« L' Etat-major Général informe l'opinion que le 13 octobre 2022, aux environs de 14h00, des actions terroristes de la Katiba Macina de Amadou Kouffa ont visé un car de transport civil sur la RN-15, route Sévaré-Bandiagara-Koro, aux environs du village de Tilé, région de Bandiagara » ajoutant que « le car en partance pour Koro a sauté sur un engin explosif improvisé placé par lesdits terroristes et visant délibérément des objectifs civils innocents ».

« Les Forces Armées Maliennes sont intervenues pour secourir les victimes » indique la même source affirmant que « le bilan provisoire fait état de 10 morts dont une femme et une fillette de 5 ans environ, 38 blessés évacués sur Bandiagara et Sévaré ».

« Les Forces Armées Maliennes restent engagées dans la lutte contre les terroristes responsables de la mort de paisibles citoyens et des actions immédiates seront menées pour rechercher et neutraliser les terroristes et les complices de cet acte ignoble » a-t-il conclu.

Pour rappel, en décembre 2021, au moins 31 personnes ont été tuées dans une attaque armée perpétrée, vendredi, par des individus non identifiés contre des forains du village de Songho Gare, une localité située à une dizaine de kilomètres de Bandiagara au centre du Mali.