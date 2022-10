Journée mondiale de l’alimentation : Antonio Guterres appelle à se mobiliser ensemble pour passer du désespoir à l’espoir et à l’action

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

La Journée mondiale de l’alimentation 2022 a été célébrée vendredi autour d’un cri de ralliement : « Ne laisser personne de côté », alors que la sécurité alimentaire mondiale ne cesse de se détériorer et que le nombre de personnes gravement menacées par la faim explose en Asie et en Afrique, selon le site web de la FAO.

Une cérémonie a eu lieu au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome, au cours de laquelle le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, le pape François et le Président italien, Sergio Mattarella, ont délivré leur message.

Des centaines de manifestations connexes ont eu lieu également dans quelque 150 pays, dont un appel à l’action lancé dans plus de 50 langues sur des panneaux d’affichage numérique et des initiatives créatives visant à marquer l’événement, notamment à l’aéroport international de Kigali et sur les sites du Christ rédempteur de Rio de Janeiro, des chutes du Niagara et de Piccadilly Circus à Londres.

L’édition de cette année se tient dans une période où la sécurité alimentaire mondiale est menacée de toutes parts, la flambée des prix de l’alimentation, de l’énergie et des engrais venant s’ajouter à des facteurs plus anciens tels que la crise climatique et les conflits qui s’éternisent. Pendant ce temps, la pandémie de Covid 19 continue de provoquer des réactions en chaîne, soulignant à quel point nos économies et nos vies sont imbriquées.

« Face à la crise alimentaire mondiale qui se profile, nous devons mettre à profit la force de la solidarité et de l’élan collectif pour bâtir un avenir meilleur, dans lequel chacun aura un accès régulier à une nourriture de bonne qualité et en quantité suffisante », a déclaré Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie à Rome.

Crise de la faim

Aux 970 000 personnes menacées par la famine en Afghanistan, en Éthiopie, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, il faut ajouter le nombre croissant de celles qui souffrent de la faim dans le monde (pas moins de 828 millions de personnes en 2021, d’après le dernier rapport de la FAO sur L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde) et les 3,1 milliards de personnes qui ne peuvent toujours pas se permettre une alimentation saine.

Comme souvent, ce sont les plus vulnérables qui sont le plus durement frappés : les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les agriculteurs ruraux. Ce sont souvent eux qui bataillent le plus dur pour avoir accès à la formation, au financement, à l’innovation et aux technologies.

Lors de son intervention, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné que la Journée mondiale de l’alimentation 2022 se déroulait à « un moment difficile pour la sécurité alimentaire mondiale » et a exhorté les parties prenantes à se mobiliser ensemble pour passer « du désespoir à l’espoir et à l’action ».

Le pape François, dans un message lu en son nom, a prié instamment le public de ne jamais oublier que les personnes « ne sont pas de simples nombres, ni des données, ni une suite de statistiques sans fin ».

Lors de son intervention, le Président italien, Sergio Mattarella, a déclaré que, faute d’accès équitable à l’alimentation, des millions de personnes sur la planète, en particulier celles qui vivent dans les pays les plus pauvres, étaient peut-être privées de conditions de vie saines, d’une éducation de qualité et de possibilités d’avancement social et de croissance économique.

« Cette année, plus que jamais, la Journée mondiale de l’alimentation doit être un appel à intensifier l’action menée pour aider les petits agriculteurs des zones rurales, qui, essuyant crise après crise, approvisionnent en aliments leur communauté et leur pays, en dépit des inégalités, de la vulnérabilité et de la pauvreté », a déclaré Alvaro Lario, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA).

« Ma plus vive inquiétude concerne ce qui se prépare, à savoir une crise des disponibilités alimentaires, car l’onde de choc des conflits et du changement climatique risque de saboter la production vivrière mondiale dans les mois à venir. Le monde doit ouvrir les yeux sur cette crise alimentaire mondiale sans précédent et prendre des mesures immédiates pour empêcher qu’elle n’échappe à tout contrôle », a déclaré David Beasley, Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM).

Héros de l'alimentation

La Journée mondiale de l’alimentation est également l’occasion d’honorer les personnes qui, par leurs actes, changent les choses, comme les Héros de l’alimentation de la FAO et les lauréats des Prix de la FAO. Le premier prix de cette nature jamais décerné a été remis à l’association forestière communautaire de Kirisia, au Kenya, pour avoir réussi à restaurer la forêt de Kirisia.

En outre, un événement pour les jeunes s’est déroulé avec des héros de l’alimentation, parmi lesquels Thomas Pesquet, astronaute de l’Agence spatiale européenne et Ambassadeur de bonne volonté de la FAO, le célèbre chef cuisinier Joan Roca et la professionnelle libanaise des médias, également Ambassadrice de bonne volonté de la FAO pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord, Darine El Khatib.