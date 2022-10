Signature de l’accord de création de la chaire ICESCO pour le développement de l’enseignement arabe à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia en Guinée

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia en République de Guinée ont signé l’accord de création de la chaire ICESCO pour la recherche et la rénovation pédagogique pour le développement de l’enseignement arabe à ladite université à Conakry, indique le site de l’ICESCO.

L’accord a été signé le 13 octobre 2022 à la salle « Mishkat » au siège de l’ICESCO, par Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, en présence de nombre de responsables et d’experts de l’Organisation, et à distance, par Pr. Manga Keita, Recteur de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia.

La chaire, qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération entre l’ICESCO et la Fondation Hamdan Bin Rashid Al Maktoum pour la performance académique distinguée en appui au « Projet d’enseignement de l’arabe dans les pays non arabophones », vise à approfondir la recherche scientifique et pédagogique sur les questions de la langue arabe pour les non arabophones à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, et dans toutes les institutions d’enseignement et de recherche scientifique en Guinée. Il est question également d’améliorer les programmes et les moyens d’enseignement de la langue arabe aux non arabophones en Guinée, en tenant compte des particularités locales, et de renforcer la place de la langue arabe parmi les langues étrangères étudiées à l’Université et dans les autres universités guinéennes.

Lors de la cérémonie de signature, Dr Abdelilah Benarafa a souligné, dans l’allocution de l’ICESCO, que la création de cette chaire relève de la nouvelle vision de l’ICESCO, qui appelle à un investissement optimal dans les opportunités offertes par les chaires universitaires spécialisées dans le domaine de l’arabe aux non arabophones, pour favoriser les rôles des universités dans le renforcement de la recherche scientifique et pédagogique et de la recherche linguistique appliquée, promouvoir le partenariat et la coopération avec la Guinée dans le domaine académique et éducatif, améliorer le statut de l’éducation bilingue en Guinée et consolider les valeurs de durabilité et de qualité dans l’action de l’Organisation au profit des États membres.

De son côté, Pr. Manga Keita s’est dit très heureux de la création de cette chaire, qui s’ajoute à deux autres chaires universitaires à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, et répond au besoin de la Guinée de développer l’enseignement arabe, d’autant plus que la langue arabe est enseignée à toutes les étapes du système éducatif guinéen. Au terme de son intervention, il a exprimé sa gratitude à l’ICESCO pour ses efforts en faveur de l’enseignement arabe dans les pays non arabophones.