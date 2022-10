Le président azerbaïdjanais présente ses condoléances à son homologue turc à la suite de l'explosion dans une mine

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de condoléances au président turc Recep Tayyip Erdogan à la suite de l’explosion dans une mine dans la province de Bartin, en Türkiye, qui avait fait plusieurs morts et de nombreux blessés.

« Nous avons été extrêmement choqués par la nouvelle de l’explosion dans une mine dans la province de Bartin, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés.

Je partage votre chagrin face à cette tragédie. En mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, je vous présente mes sincères condoléances, ainsi qu'aux familles et aux proches de ceux qui ont trouvé la mort, au peuple frère de Turquie, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans le message du président Ilham Aliyev.