Un déficit commercial record enregistré en zone euro, selon l’Eurostat

Rome, 15 octobre, AZERTAC

Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 231,1 milliards d'euros en août 2022, soit une hausse de 24,0% par rapport à août 2021 (186,4 mrds d'euros), selon les premières estimations d'Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne.

Les importations en provenance du reste du monde se sont établies à 282,1 mrds d'euros, soit une hausse de 53,6% par rapport à août 2021 (183,6 mrds d'euros).

En conséquence, la zone euro a enregistré un déficit des échanges de biens avec le reste du monde de 50,9 mrds d'euros en août 2022, contre un excédent de 2,8 mrds d'euros en août 2021. Les échanges intra-zone euro ont atteint 210,5 mrds d'euros en août 2022, en hausse de 34,8% par rapport à août 2021.

De janvier à août 2022, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde ont atteint 1 859,8 mrds d'euros (soit une hausse de 18,7% par rapport à janvier-août 2021), et les importations ont atteint 2 088,6 mrds d'euros (soit une hausse de 44,7% par rapport à janvier-août 2021). En conséquence, la zone euro a enregistré un déficit de 228,8 mrds d'euros, contre un excédent de 124,0 mrds d'euros en janvier-août 2021. Les échanges intra-zone euro ont atteint 1 766,9 mrds d'euros en janvier-août 2022, en hausse de 27,2% par rapport à janvier-août 2021.

Selon les premières estimations, les exportations extra-UE de biens se sont élevées à 207,1 milliards d'euros en août 2022, soit une hausse de 24,2% par rapport à août 2021 (166,7 mrds d'euros). Les importations en provenance du reste du monde ont atteint 271,8 milliards d'euros, en hausse de 56,4% par rapport à août 2021 (173,8 milliards d'euros). En conséquence, l'UE a enregistré un déficit de 64,7 mrds d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août 2022, contre un déficit de 7,1 mrds d'euros en août 2021. Les échanges intra-UE ont atteint 329,5 mrds d'euros en août 2022, soit une hausse de +32,3% par rapport à août 2021.

De janvier à août 2022, les exportations extra-UE de biens ont atteint 1 657,3 mrds d'euros (soit une hausse de 18,1% par rapport à janvier-août 2021), et les importations ont atteint 1 966,9 mrds d'euros (soit une hausse de 49,9% par rapport à janvier-août 2021). En conséquence, l'UE a enregistré un déficit de 309,6 mrds d'euros, contre un excédent de 91,8 mrds d'euros en janvier-août 2021. Le commerce intra-UE a atteint 2 740,4 mrds d'euros en janvier-août 2022, soit +25,1% par rapport à janvier-août 2021.

Comparaison annuelle par État membre

En août 2022, par rapport à août 2021, tous les États membres ont enregistré une hausse importante des exportations extra-UE, à l'exception de Chypre (-22,9%). Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Slovénie (+98,1%) et à Malte (+85,4%).

En ce qui concerne les importations extra-UE, tous les États membres ont enregistré de fortes hausses, à l’exception de la Lettonie (-21,7%), de l’Estonie (-16,4%) et du Luxembourg (-13,6%). Les plus fortes hausses ont été observées en Croatie (+149,7%), au Portugal (+93,5%) et à Malte (+90,2%).