France : Le footballeur Jonathan David, meilleur buteur de la Ligue 1

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

L’attaquant canadien du LOSC, le Canadien Jonathan David, est désormais meilleur buteur de la Ligue 1 française, avec neuf buts inscrits en onze journées, soit une moyenne de 0,81 but par rencontre, selon le site de l’agence de presse Anadolu.

Cette performance a été possible à la faveur d’un doublé marqué, vendredi soir, dans la confrontation qui a opposé son club à Strasbourg sur la pelouse du stade de la Meinau.

Le natif de Brooklyn aux Etats-Unis a ouvert le score à la 41ème minute en transformant un pénalty sifflé par l’arbitre du match, avant de doubler la marque à la 76àme minute.

Quatre minutes plus tard, son coéquipier Rémy Cabella, a triplé le score pour sceller le sort de la rencontre.

Grâce à ce doublé, le canadien, âgé de 22 ans, devance un trio auteur de huit buts, dont les internationaux français, Kylian Mbappé, et brésilien Neymar, attaquants du PSG, auteurs de huit buts pour l’instant et qui disputeront, dimanche soir, au Parc des Princes, le Classico contre l’Olympique de Marseille.

Notons que l’international canadien est l’auteur de presque la moitié des buts inscrits par son club en Ligue 1 depuis le début de la saison.

En effet, Jonathan David, a marqué neuf buts sur les 21 inscrits par son club et devient ainsi meilleur buteur du LOSC au XXIe siècle en Ligue 1, en totalisant 37 réalisations, devançant ainsi d’un but le belge Eden Hazard, actuel sociétaire du Real Madrid et qui avait évolué au sein de la formation du nord de la France entre 2007 et 2012.

A la faveur de cette victoire sans bavure, le LOSC grimpe à la sixième place avec 19 points, tandis que son malheureux adversaire du jour, Strasbourg, est quinzième avec dans son escarcelle huit points.