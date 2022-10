Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU adopte une nouvelle résolution sur la sécurité des journalistes

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Le jeudi 6 octobre 2022, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a adopté une nouvelle résolution sur la « sécurité des journalistes », selon le site web de l’UNESCO. La résolution salue le travail de l’UNESCO pour la sécurité des journalistes et en particulier la Déclaration de Windhoek +30, qui a été approuvée à l’unanimité par la 41e Conférence générale de l’UNESCO.

La nouvelle résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU exhorte les États à faire tout leur possible pour prévenir la violence, l’intimidation, les menaces et les attaques contre les journalistes et les travailleurs des médias. La résolution s’appuie sur les résolutions précédentes sur le même sujet, en ajoutant de nouveaux éléments. Elle a pris note avec satisfaction du Rapport semestriel de la Directrice générale de l’UNESCO sur la sécurité des journalistes et le danger d’impunité.

Le texte de la résolution invite « les États, la Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et toutes les autres parties prenantes concernées à mettre à profit le dixième anniversaire du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité pour renforcer la mise en œuvre du Plan d’action au cours de la prochaine décennie, notamment en renforçant les partenariats multipartites et la formation de coalitions et en favorisant une approche politique cohérente et globale qui intègre les trois piliers que sont la prévention, la protection et les poursuites. »

La dernière version de cette résolution constitue également une reconnaissance du travail de l’UNESCO pour diriger la mise en œuvre du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes en pleine concertation avec l’ensemble du système des Nations Unies.

La résolution soutiendra encore davantage la coopération étroite et croissante entre l’UNESCO et le HCDH, avec le soutien des Pays-Bas dans le cadre de la Campagne globale pour la liberté d’expression et la sécurité des journalistes.

En mettant l’accent sur la prévention, la protection et les poursuites, la résolution renforce le cadre de protection et consacre un nouveau paragraphe au rôle crucial du pouvoir judiciaire, des parquets et des agents chargés de l’application de la loi pour assurer la sécurité des journalistes, l’accès à la justice et des recours efficaces, conformément au travail de l’UNESCO en la matière.

La résolution a été soumise par l’Autriche, ainsi que par le Brésil, la France, la Grèce, le Maroc, le Qatar et la Tunisie, et a reçu un soutien important de la part d’autres États membres. Plus de 70 États membres l’ont soutenue en tant que co-sponsors, ce qui pourrait augmenter, puisque les accords de co-parrainage sont toujours possibles.

Le Conseil des droits de l’homme est désormais le troisième organe mondial à reconnaître la résolution Windhoek +30, puisque l’Assemblée générale des Nations Unies en a pris note avec satisfaction et que la Conférence générale de l’UNESCO l’a approuvée.