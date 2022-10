Antonio Guterres : On consacre trop peu d’investissement à la santé et au bien-être

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres, a appelé dimanche les gouvernements du monde entier à donner la priorité aux soins de santé, et à montrer un « engagement politique soutenu » afin que leurs pays puissent être mieux préparés aux chocs à venir, après la pandémie de Covid-19, selon le site officiel de l’ONU.

Pour cela, « les pays les plus riches et les institutions financières internationales doivent aider les pays en développement à réaliser ces investissements cruciaux », a-t-il dit.

Dans un discours prononcé sous forme de message vidéo à l’ouverture du Sommet mondial de la santé à Berlin, le chef de l’ONU a déploré le manque de préparation de nombreux pays face aux crises. La réunion annuelle est organisée par les présidents de l’Allemagne, de la France et du Sénégal, aux côtés du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Un fardeau pour les femmes

« Les femmes ont été parmi les plus durement touchées. Elles assument un fardeau accru en raison de leurs activités de soins, de leur rôle dans les familles et en tant que travailleuses de première ligne », a-t-il déclaré. Mais dans le même temps, de nombreuses femmes ont vus leurs revenus diminuer en raison de la perte d’emploi et de l’insuffisance des filets de sécurité.

Antonio Guterres a rappelé que la COVID, et maintenant les crises alimentaires, énergétiques et financières découlant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, menacent les 17 objectifs de développement durable et les efforts de réduction de la pauvreté.

Pour faire progresser les ODD, « nous devons recalibrer le multilatéralisme et renforcer la coopération mondiale », a-t-il ajouté.

Une trahison infligée aux pays en développement

On consacre trop peu d’investissement à la santé et au bien-être, et « un système financier mondial déséquilibré trahit les pays en développement », a-t-il déploré.

« Cela doit changer. Toutes les personnes ont besoin d’un accès inclusif, impartial et équitable aux services de santé, afin d’assurer la couverture sanitaire universelle », y compris les services de santé mentale qui sont trop négligés, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une « bonne santé est le fondement de sociétés pacifiques et stables. »