L'UE met en place une capacité d'observation le long de la frontière Arménie-Azerbaïdjan

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Le Conseil de l’Union européenne a décidé aujourd'hui de déployer jusqu'à 40 experts de l'UE chargés d'une mission d'observation du côté arménien de la frontière internationale avec l'Azerbaïdjan dans le but d'observer et d'analyser la situation dans la région et d'en rendre compte, indique un communiqué publié par le portail de l’UE.

« Cette décision fait suite à la réunion quadrilatérale du 6 octobre entre le président Aliyev, le Premier ministre Pachinian, le président Macron et le président Michel et vise à faciliter le rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, l'instauration d'un climat de confiance et la délimitation de la frontière internationale entre les deux États.

« Le déploiement par l'UE, le long de la frontière internationale de l'Arménie avec l'Azerbaïdjan, d'un maximum de 40 experts chargés d'une mission d'observation aura pour objectif d'instaurer un climat de confiance dans le contexte instable qui met actuellement des vies en danger et compromet le processus de résolution du conflit. L'UE démontre ainsi une nouvelle fois sa volonté sans faille de contribuer à cet objectif ultime qu'est l'établissement d'une paix durable dans le Caucase du Sud » selon Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Afin d'assurer un déploiement rapide de la capacité d'observation de l'UE, il a été décidé de déployer temporairement des experts de la mission d'observation de l'Union européenne en Géorgie (EUMM Georgia). L'EUMM prend des mesures opérationnelles pour que sa capacité d'observation en Géorgie ne soit pas compromise.

La mission d'observation sera de nature temporaire et ne durera en principe pas plus de deux mois.

À l'occasion de la réunion de la Communauté politique européenne qui s'est tenue à Prague le 6 octobre 2022, la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan ont confirmé leur attachement à la charte des Nations unies et à la déclaration approuvée à Alma-Ata le 21 décembre 1991, par laquelle les deux États reconnaissent mutuellement leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Ils ont confirmé qu'elle servirait de base aux travaux des commissions de délimitation des frontières et que la prochaine réunion de ces commissions frontalières aurait lieu à Bruxelles d'ici la fin du mois d'octobre. L'objectif de cette mission est d'instaurer un climat de confiance et de contribuer par ses rapports aux commissions sur la question des frontières.

Par une lettre reçue par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité le 22 septembre 2022, le ministre des affaires étrangères de la République d'Arménie a invité l'Union à déployer une mission PSDC civile en Arménie. », lit-on dans le communiqué.