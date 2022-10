L’ICESCO participe à la cérémonie de remise du Prix international du Roi Abdullah bin Abdulaziz pour la traduction

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

L’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a participé à la 10ème cérémonie de remise du Prix international du Roi Abdullah bin Abdulaziz pour la traduction, qui s’est tenue dans le Grand Hall de célébration de l’Université du Caire en République arabe d’Egypte, en présence de ministres, de hauts fonctionnaires, d’intellectuels, de penseurs, de professeurs et du grand public.

Le Prix international du Roi Abdullah bin Abdulaziz pour la traduction vise à renforcer les échanges de connaissances de manière à obtenir des bénéfices mutuels des réalisations humaines, et à approfondir la communication culturelle entre les peuples, selon le site de l’ICESCO.

Depuis sa création en 2006, le Prix récompense les personnes créatrices dans les domaines de la connaissance, des arts, de la culture et de la littérature arabe et humaine, salue les efforts déployés par les traducteurs et les grandes institutions scientifiques et universitaires concernées par la traduction dans le monde, et les incite à produire d’excellents travaux de traduction dans les domaines des sciences humaines et appliquées, de et vers la langue arabe.

L’ICESCO a été représentée à la cérémonie, qui s’est déroulée jeudi (13 octobre 2022), par M. Najib Riati, Conseiller culturel du Directeur général, superviseur du programme des capitales de la culture dans le Monde islamique.