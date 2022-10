Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté : l’ICESCO appelle à la promotion des groupes économiquement et socialement vulnérables pour en assurer la dignité

Bakou, 17 octobre, AZERTAC

Le monde célèbre le 17 octobre de chaque année la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté afin de rendre hommage à la lutte de ceux qui vivent dans la pauvreté, unifier et intensifier ses efforts pour éliminer l’extrême pauvreté dont une grande partie de la population mondiale souffre, et répondre à la nécessité pour les personnes vivant dans la pauvreté de participer aux décisions qui affectent leur vie et leurs communautés dans le but d’édifier un avenir meilleur, indique le site de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO).

Ainsi, l’ICESCO saisit cette occasion, ayant cette année pour thème : « Dignité pour tous », afin d’appeler à la promotion d’initiatives et de programmes visant la promotion sociale et économique des groupes vulnérables, par la participation des acteurs locaux et communautaires à la mise en œuvre de politiques publiques et de stratégies d’éradication de la pauvreté dans l’objectif de préserver la dignité et le bien-être de tous, car la dignité humaine n’est pas seulement un droit fondamental, mais également la base de tous les autres droits fondamentaux.

L’ICESCO met en garde contre la gravité des récentes statistiques relatives à l’étendue de la pauvreté dans le monde. Ainsi, selon les Nations Unies, environ 1,3 milliard de personnes vivent dans la pauvreté multidimensionnelle, dont les enfants, les jeunes et les femmes de tous âges représentent une forte proportion. De même, les statistiques du Programme des Nations Unies pour le développement indiquent que la pandémie de Covid 19 a entraîné une augmentation significative de la proportion de pauvres dans le monde, en sus du changement climatique, des violations de la paix et de la stabilité, des migrations, de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes qui n’ont fait qu’exacerber les vulnérabilités sociales et économiques.

Dans ce contexte, l’ICESCO soutient les efforts de ses États membres pour combattre et éradiquer la pauvreté à travers sa stratégie et ses programmes visant à renforcer les systèmes éducatifs, à assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous, et à qualifier les jeunes et les femmes en soutenant l’innovation et l’entrepreneuriat et en renforçant leurs capacités dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’agriculture, de la fabrication d’articles d’hygiène, de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel.

Pendant la pandémie de COVID-19, l’ICESCO a lancé plusieurs initiatives et programmes pionniers et innovants qui ont fait de la promotion sociale et économique un levier puissant à même d’éradiquer la pauvreté et parvenir à l’égalité dans nombre de ses États membres les plus nécessiteux.