Des diplomates étrangers commémorent la mémoire des victimes de Gandja

Gandja, 17 octobre, AZERTAC

Les responsables du corps diplomatique accrédités en Azerbaïdjan ont effectué une visite à Gandja, deuxième ville de l’Azerbaïdjan.

Les diplomates ont visité le complexe mémorial de Gandja érigé à la mémoire des civils morts à la suite des attaques à la roquette des forces armées arméniennes pendant la Guerre patriotique.

Dans la nuit du 17 octobre 2020, les forces armées de l’Arménie ont tiré des roquettes contre Gandja. À la suite de cette attaque, 15 personnes ont été tuées et 79 autres blessées.

Il convient de noter que pendant la Guerre de 44 jours, l'Arménie a tiré des roquettes et de l'artillerie lourde contre Gandja les 4, 5, 8, 11 et 17 octobre. En conséquence, 26 civils, dont 10 femmes et 6 mineurs, ont été tués, et 175 personnes, dont 32 mineurs, ont été blessées.